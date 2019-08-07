Экс-вратарь сборной России по футболу приедет в Уфу

Экспозиция «Мяч в искусстве» откроется в музее имени Нестерова 8 августа. Гостям предлагают посмотреть на футбол как искусство, которое объединяет людей. Уфимцам представят более 100 работ российских и зарубежных художников. Впервые «Мяч в искусстве» был показан в Москве в канун Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Экспозиция путешествует по миру, в Уфе к ней присоединятся работы башкирских мастеров. Лучшие из них примут участие в следующих выставках. А финальной точкой арт-турне станет столица Катара Доха, где в 2022 году пройдет следующий Чемпионат мира по футболу.