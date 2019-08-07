Еще один бассейн откроется в городе
Там появится фитнес-центр и детские секции. А еще зрители смогут наблюдать за соревнованиями профессионалов.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
Новый бассейн строят в уфимском Инорсе на бульваре Тухвата Янаби. Открыть его планируют уже в конце года. Заниматься на четырех 25-метровых дорожках одновременно будут до 50 человек. Здание уже достроено, сейчас строители приступили к отделочным работам и прокладке коммуникаций.
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