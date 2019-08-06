Улица Рудольфа Нуреева в Уфе наполовину готова

Работы сейчас ведутся от улицы Энтузиастов до бульвара Давлеткильдеева. Протяженность строящегося участка составляет почти 800 метров. Когда ремонт закончится, улица будет состоять из двух полос в каждом направлении. Также по центру дороги отставят место для трамвайных путей, предусмотрены и велодорожки. На первом этапе работы прошли в отрезке от ипподрома «Акбузат» до улицы Энтузиастов. Сейчас идет второй этап строительства, всего их три. В мэрии пообещали, что при переносе коммуникаций перебоев в водоснабжении и подаче электроэнергии для жителей не будет.