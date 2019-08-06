В Уфе на маршруты выйдут более ста новых автобусов
Это комфортабельные пассажирские автомобили Ford и «ГАЗ-вектор».
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
110 автобусов малого класса и 11 автобусов среднего класса уже доставлены в Уфу. На этой неделе их передадут на баланс «Башавтотранса». Новые автобусы будут работать на маршрутах, где отсутствует транспортное сообщение. До конца года закупят еще 527 автобусов различной вместимости.
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