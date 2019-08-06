В Уфе станет больше камер видеофиксации

До конца этого года в республике должно быть установлено 289 дорожных камер, их общее число достигнет 527. В 2020 году будет установлено еще 459 камер.

Также стал известен поставщик комплексов фото - и видеофиксации нарушений для 62 муниципалитетов. Победителем тендера стала «дочка» «Ростелекома» — «Башинформсвязь», предложившая исполнить контракт за меньшую сумму: 1,77 миллардов рублей вместо первоначальных 2,38 миллиардов. В торгах также участвовали «Сбербанк-сервис», АО «Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега». Последний предложил самую низкую цену контракта, но заказчик выбрал «Башинформсвязь», так как «Вега» не учла запрет на допуск программного обеспечения иностранного производства.

Власти рассчитывают, что камеры помогут дисциплинировать водителей, превышающих скорость и навести порядок на магистралях региона.