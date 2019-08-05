В Уфе бесплатно покажут популярные российские фильмы
24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Зрители увидят картины, за которые голосовали.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
Лидерами народного онлайн-голосования стали киноленты «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Лидер голосования — фильм «Балканский рубеж» — набрал более 8,5 тысячи голосов. Четвертое место заняла картина «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, пятое — «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Замыкает список анимационная лента «Гурвинек. Волшебная игра».
«Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. В Уфе бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Родина», начало в 20.00.
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