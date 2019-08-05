В Уфе во время празднования Курбан-байрама пустят дополнительные маршруты

В Уфе 11августа организуют дополнительные площадки для проведения мусульманского праздника — перед торговым центром «Караван» возле поселка Зинино и на территории Северного автовокзала. Для того чтобы верующим было удобнее добираться туда, по улицам запустят шесть дополнительных маршрутов. До мест назначения автобусы отправятся от городских мечетей, расположенных в Шакше, на уфимском ДОКе, в Деме и Сипайлово. Транспорт будет курсировать с 8.30 до 18 часов.

А еще в этот день в Уфе пройдет «Курбан Халяль Fest». Гостей ждут на территории этно-парка «Ватан» и площади перед лайфстайл - центром «Башкирия».