В Уфе во время празднования Курбан-байрама пустят дополнительные маршруты
Автобусы будут следовать от городских мечетей до разных районов города.
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Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В Уфе 11августа организуют дополнительные площадки для проведения мусульманского праздника — перед торговым центром «Караван» возле поселка Зинино и на территории Северного автовокзала. Для того чтобы верующим было удобнее добираться туда, по улицам запустят шесть дополнительных маршрутов. До мест назначения автобусы отправятся от городских мечетей, расположенных в Шакше, на уфимском ДОКе, в Деме и Сипайлово. Транспорт будет курсировать с 8.30 до 18 часов.
А еще в этот день в Уфе пройдет «Курбан Халяль Fest». Гостей ждут на территории этно-парка «Ватан» и площади перед лайфстайл - центром «Башкирия».
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