В Уфе снесут квартал с двухэтажными бараками

В ближайшее время будет подготовлен проект межевания и планировки участка площадью почти 21 гектар. Под снос пойдут 12 домов по улице Нежинской, 11 домов по улице Интернациональной и один по Маяковского. По плану здесь появятся шестиэтажные новые дома. Также городские власти отдали в разработку еще один квартал в Советском районе Уфы. Это участок в 34 гектара, ограниченный улицами Кировоградской, Пархоменко, Галле и Крупской. Сейчас большую часть квартала занимают частные жилые дома. Также здесь располагаются 26-этажный жилой дом, строящиеся высотки, гостиница «Евразия», административные здания и другие строения. Готовые проекты должны быть переданы в Главархитектуру в течение полутора лет.