Больше всех в Уфе зарабатывают айтишники

В ТОП-3 по оплате труда также вошли представители сферы транспорта и логистики. На третьем месте расположилась сфера производства.

Самых высокооплачиваемых специалистов назвали аналитики сервиса по поиску работы «Работа.ру». В Уфе сотрудники сферы IT – это программисты, разработчики приложений, системные администраторы получают в среднем 56 тысяч рублей в месяц. Таковы данные за первое полугодие 2019 года. Впрочем, работодатели говорят, что хороших специалистов найти не так просто.

В ТОП-3 по оплате труда также вошли представители сферы транспорта и логистики. Им предлагают примерно 48 тысяч рублей в месяц. На третьем месте сфера производства. Сварщики, фрезеровщики, токари зарабатывают около 45 тысяч рублей. Медики-фармацевты по итогам исследования получают 34,6 тысяч. В банковской сфере и маркетинге средний доход 25 тысяч рублей в месяц.

Аналитики также представили цифры о средней зарплате по Уфе. На этот год она чуть более 42 тысяч рублей. Это больше, чем в прошлом году, когда цифра составила всего 33 тысячи рублей.