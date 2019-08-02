На центральных улицах Уфы появятся новые антипарковочные столбы

Этим летом поставят ограждения в пяти районах – Демском, Советском, Кировском, Ленинском и Октябрьском. Столбики исключат незаконную парковку автомобилей на газонах и детских площадках. Штрафовать за парковку или проезд автомобилей по зеленой зоне начали с апреля этого года, нарушители платят от тысячи рублей. К августу в Уфе уже появилось более 5 400 антипарковочных столбиков почти 10 тысяч метров ограждений. Жители многоквартирных домов города также могут сделать заявку на установку антипарковочных ограждений во дворах.