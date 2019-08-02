В Уфе пройдет «Курбан Халяль Fest»
Масштабный праздник состоится 11 августа на площади перед Лайфстайл центром «Башкирия» и в этно-парке «Ватан».
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Фото пресс-службы Администрации Уфы
С 11 часов утра на площадках начнутся спортивные состязания по курешу, волейболу, стрельбе из лука, регби и пейнтболу. Гостей ждет праздничное угощение – горячий плов. На сцене в это время выступят звезды башкирской эстрады, а на площади развернутся торговые ряды, где можно будет купить халяльные продукты. Этот «Курбан Халяль Fest» станет четверным по счету, каждый год его посещают более 5 000 человек.
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