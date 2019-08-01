В Уфе начал курсировать новый автобусный маршрут

Новый автобус будет идти между остановок Кузнецовский затон, улица Амантая, Перовской, Кувыкина, Менделеева, С. Агиша, Дмитриева, Бессонова, проезжать Дары природы, улицы Комсомольскую, 8-е марта, Владивостокскую, Революционную, Пархоменко, 50-летия Октября. Дальше автобус пойдет на Центральный рынок, по улице Карла Маркса, к ЦУМу и стадиону «Динамо», по улице Новомостовая до монумента дружбы, по улицам Набережная, Пугачева, через гипермаркет «Лента» до конечной – улицы Бельской.

Интервал движения, как пояснили в мэрии города, 10-12 минут. Автобусы будут ходить с 7:00 до 22:30.