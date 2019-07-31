День ВДВ в Уфе

В администрации города рассказали, что в Уфе мероприятия в этот день начнутся в сквере «Волна». Праздник стартует в 10:30 с митинга и церемонии возложения цветов к памятнику «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».

После этого в 12 часов десантники поедут на аэродром «Забельский», где запланированы выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя. Виновникам торжества представят спектакль «Как воюет «десантура», позавидует любой». Закончится праздник выступлениями ветеранов ВДВ, чтением стихов, исполнением песен.