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В Уфе на пять дней перекроют улицу Ухтомского

В Демском районе Уфы рабочие будут ремонтировать тепловую камеру в районе дома №36 на улице Магистральной и вынуждены будут перекрыть участок улицы Ухтомского.

  • Фото: администрация Уфы

Движение по дороге в этом районе ограничат с 20:00 30 июля до 08:00 3 августа – объехать его можно будет по параллельной улице Новороссийской. При этом, движение автобусов №257 и 235, которые ездят по улицам Магистральная и Ухтомского, не будет прервано.

 

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Автор: ufasobakaru
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