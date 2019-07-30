В Уфе на пять дней перекроют улицу Ухтомского

В Демском районе Уфы рабочие будут ремонтировать тепловую камеру в районе дома №36 на улице Магистральной и вынуждены будут перекрыть участок улицы Ухтомского.

Движение по дороге в этом районе ограничат с 20:00 30 июля до 08:00 3 августа – объехать его можно будет по параллельной улице Новороссийской. При этом, движение автобусов №257 и 235, которые ездят по улицам Магистральная и Ухтомского, не будет прервано.