В Уфе пройдет фестиваль спортивного автотуризма «Поглотители грязи»

Гости смогут увидеть подготовленные вездеходы, понаблюдать за соревнованиями внедорожников и поучаствовать в тест-драйвах. Соревнования будут проводиться на дистанциях 3 и 4 класса для подготовленных и стандартных внедорожников, а также на дистанции 2 класса для автомобилей всех типов. Принять участие смогут все желаниющие, не имеющие спортивных разрядов, но имеющих внедорожник. Соревнования также пройдут в классах «квадроциклы/снегоходы» и «эндуро».

На площадке фестиваля каждый день будет играть живая музыка, а среди гостей проведут различные спортивные конкурсы. Будет работать зона общепита.