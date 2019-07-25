Face попал в рейтинг звезд «40 до 40» от Forbes

Место в рейтинге обеспечивали два фактора: доходы звезд за год и популярность медиаперсоны на основе упоминаемости и количестве подписчиков.

Рэперу, который сейчас живет в Москве, исполнилось 22 года. В этом году он успел записать трек к фильму «Юморист» – режиссерского дебюта писателя Михаила Идова, набрал 36,5 миллионов просмотров на Youtube. В Instagram имеет 1,5 миллиона подписчиков. Общий доход за год оценили в полмиллиона долларов. В рейтинге «40 до 40» он обогнал Макса +100500, Oxxymiron и даже группу Little Big.

А в первую тройку рейтинга вошел боец Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.