Face попал в рейтинг звезд «40 до 40» от Forbes
Музыкант Иван Дремин занял 34 место в рейтинге Forbes, оценивающий самых молодых звезд России.
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www.instagram.com/facepublicenemy
Место в рейтинге обеспечивали два фактора: доходы звезд за год и популярность медиаперсоны на основе упоминаемости и количестве подписчиков.
Рэперу, который сейчас живет в Москве, исполнилось 22 года. В этом году он успел записать трек к фильму «Юморист» – режиссерского дебюта писателя Михаила Идова, набрал 36,5 миллионов просмотров на Youtube. В Instagram имеет 1,5 миллиона подписчиков. Общий доход за год оценили в полмиллиона долларов. В рейтинге «40 до 40» он обогнал Макса +100500, Oxxymiron и даже группу Little Big.
А в первую тройку рейтинга вошел боец Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.
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