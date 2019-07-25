В уфимской Черниковке застроят квартал новостройками

На территории квартала уже расположены жилые дома, а также два ансамбля застройки Черниковска времен 1950-х годов, но по проекту здесь планируют разнообразить ландшафт новыми зданиями. Как рассказали в администрации, по проекту, рядом с ними построят современные дома в 7 и 9 этажей со встроенными подземными паркингами и магазинами. Чтобы решить проблему нехватки парковок, рядом появятся еще три подземных паркинга, а перед домом на улице Кольцевой благоустроят прогулочную зону. Разработчики планируют построить более 8,6 тысяч кв.м. жилья. Пока не известно, кто будет возводить здания и когда начнется строительство.