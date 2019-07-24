В Уфе на два месяца перекрывают улицу Сипайловскую

С 24 июля в Уфе частично перекроют улицу Сипайловскую, которую намерены полностью отремонтировать на участке от улиц Жукова до Бикбая в направлении Уфимского шоссе.

Движение будет ограничено лишь по четной стороне проезжей части, но автомобилистам все равно стоит ожидать сильных пробок в часы пик на этом участке. Рабочие будут фрезеровать покрытие, устранять неровности, класть новый асфальт и ограждения, а строительная техника может затруднять проезд.

Как сообщили в администрации Уфы, работы планируют завершить по графику к 20 сентября. Общая длинна ремонтируемого участка – 1,2 километра. Кстати, ремонт дороги обойдется бюджету города в 145, 5 миллионов рублей, а рабочие заменят 53 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Выполнять работы АО «Башкиравтодор».