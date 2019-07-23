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В Уфе хулиганы изменили дорожную разметку на трех улицах

В Уфе неизвестные закрасили часть дорожной разметки на участках улиц Бакалинская, город Галле и 50 лет СССР.

  • Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

На дорогах была нанесена «двойная сплошная линия», которую по закону запрещено пересекать. Дорожные рабочие нанесли ее, чтобы предотвратить опасные маневры в этих местах, но решение не понравилось хулиганам. 22 июля в ходе проверки рабочие обнаружили, что на нескольких участках сплошную белую линию частично закрасили серой краской, чтобы разрешить разворот. В Уфе уже ищут неизвестных, которые это сделали. Им грозит штраф за повреждение дорог. Разметку исправят в ближайшее время.

 

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Автор: ufasobakaru
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