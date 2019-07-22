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Жителям Башкирии в августе предоставят дополнительный выходной

В августе жителей республики ждет дополнительный выходной – праздник Курбан-байрам.

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Мусульманский праздник состоится 11 августа, в воскресенье. Так как праздник выпадает на нерабочий день, выходной перенесут на понедельник, 12 августа. В Уфе для празднования Курбан-байрама выделили две площадки – территорию Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в Зинино. Там и пройдут народные гуляние, расписание которых появится чуть позже.

 

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Автор: ufasobakaru
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