Жителям Башкирии в августе предоставят дополнительный выходной
В августе жителей республики ждет дополнительный выходной – праздник Курбан-байрам.
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www.ufacity.info
Мусульманский праздник состоится 11 августа, в воскресенье. Так как праздник выпадает на нерабочий день, выходной перенесут на понедельник, 12 августа. В Уфе для празднования Курбан-байрама выделили две площадки – территорию Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в Зинино. Там и пройдут народные гуляние, расписание которых появится чуть позже.
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