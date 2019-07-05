На трассах в Башкирии установили 57 кречетов
За соблюдением скоростного режима уже следят 238 камер.
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vk.com/rosavtodor
В социальных сетях врио главы Башкирии Радия Хабирова появилось сообщение о том, что на федеральных трассах региона установили новые камеры, которые будут следить за превышением скорости и обгонами. К декабрю на дорогах республики должно быть уже 527 кречетов. А через год – около тысячи.
Как считает Радий Хабиров, количество камер напрямую влияет на количество правонарушений, которые влекут за собой гибель людей. За первое полугодие 2019 года произошло на 71 аварию меньше, уменьшилось и количество погибших в ДТП.
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