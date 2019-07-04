Улицу Степана Злобина в Уфе перекроют на четыре дня

На улице Степана Злобина планируют отремонтировать теплотрассу. Рабочим нужно будет подключить к системе теплоснабжения строящийся дом и для этого перекрыть два участка дороги.

Улица Степана Злобина будет закрыта с 8:00 15 июля до 20:00 18 июля на участке между АЗС (дом №31 к. 1) и домом №31/1 к. 3.

Второй участок дороги – между Степана Злобина, 31 и Степана Злобина, 31/3 будет перекрыт с 20:00 18 июля и 22:00 21 июля.

Перекрытие коснется внутридомовых проездов и водителям необходимо будет найти пути объезда и места для возможных парковок.