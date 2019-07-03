В Башкирии реконструкторы создадут момент наступления на Уфу Красной Армии

С 6 по 7 июля в Уфимском районе будет проводиться масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции «Гроза над Белой». Десятки участников примерят на себя образы бойцов Красной и Белой армии.

В течение двух дней реконструкторы будут воссоздавать наступление на Уфу бойцами Красной Армии. Гости смогут посетить интерактивные площадки исторических клубов, танцевальные мастер-классы , занятия по штыковому бою, экскурсии в Дом-музей 25-ой Чапаевской дивизии. А, самое главное, на берегу реки Белая откроют памятник В.И. Чапаеву.

Место проведения фестиваля выбрали не случайно – в селе Красный Яр сто лет назад 25-ая стрелковая дивизия под командованием Чапаева пересекла реку Белая и отправилась на взятие Уфы. Фестиваль «Гроза над Белой» с 2004 по 2009 годы проводился ежегодно.