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В Уфе появится памятник генералу Минигали Шаймуратову

На Всепирном курултае башкир делегаты обсудили с Радием Хабировым возможность увековечить память генерала Минигали Шаймуратову.

  • veteranrb.ru/

В честь 120-летнего юбилея командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, ему планируют установить памятник на Советской площади. Кроме памятника, здесь появится небольшой сквер, а автопарковка станет подземной. Пока не известно, когда будет осуществлен проект и на какие средства. Однако 120-летие Минигали Шаймуратова планируют отпраздновать уже в нынешнем году – глава республики уже подписал указ о проведении юбилейных мероприятий.

 

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Автор: ufasobakaru
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