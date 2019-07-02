В Уфе появится памятник генералу Минигали Шаймуратову
На Всепирном курултае башкир делегаты обсудили с Радием Хабировым возможность увековечить память генерала Минигали Шаймуратову.
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veteranrb.ru/
В честь 120-летнего юбилея командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, ему планируют установить памятник на Советской площади. Кроме памятника, здесь появится небольшой сквер, а автопарковка станет подземной. Пока не известно, когда будет осуществлен проект и на какие средства. Однако 120-летие Минигали Шаймуратова планируют отпраздновать уже в нынешнем году – глава республики уже подписал указ о проведении юбилейных мероприятий.
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