Стало известно, когда в Уфе откроют новую Тимашевскую развязку
По новой Тимашевской развязке транспорт начнет ходить уже в конце июля, сообщили рабочие на встрече с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным.
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Фото: пресс-служба Администрации Уфы
Тимашевская развязка на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе, длиной 161 метр с трехполосным движением была начата в 2017 году. Общая протяженность подходов к мосту – почти 900 метров. Сегодня на объекте завершают строительство основной дороги, после чего проведут техническое открытие. Откроют путепровод после завершения всех проверок. В это же время рабочие демонтируют железнодорожный переезд и закончат обустройство ливневки.
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