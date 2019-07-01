Стало известно, когда в Уфе откроют новую Тимашевскую развязку

Тимашевская развязка на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе, длиной 161 метр с трехполосным движением была начата в 2017 году. Общая протяженность подходов к мосту – почти 900 метров. Сегодня на объекте завершают строительство основной дороги, после чего проведут техническое открытие. Откроют путепровод после завершения всех проверок. В это же время рабочие демонтируют железнодорожный переезд и закончат обустройство ливневки.