В Уфе запустили сервис по поиску домашних животных

Это – доска объявлений о пропаже и находке животных. Технологии «Яндекса» определят район, в котором было подано объявление и будут демонстрировать его всем пользователям, оказавшимся рядом.

– Просто заполните карточку найденного или потерявшегося животного, и после прохождения модерации объявление появится на сервисе. Из опубликованной карточки мы сделаем объявление на рекламных местах, которое вы привыкли видеть в интернете. Его будут показывать в рекламной сети Яндекса тем людям, которые находятся недалеко от места пропажи, – сообщают создатели сервиса.

Сервис – бесплатный. Его запустили в апреле в тестовом режиме на ограниченное число городов. Наблюдая за поведением пропавших и найденных животных, сервис рассчитывает расстояние, куда питомец мог убежать.