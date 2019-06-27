В Уфе запустили сервис по поиску домашних животных
В Уфе начал работу сервис «Поиск пропавших животных» – совместный проект от «Яндекс» и Purina.
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Фото: freepik.com
Это – доска объявлений о пропаже и находке животных. Технологии «Яндекса» определят район, в котором было подано объявление и будут демонстрировать его всем пользователям, оказавшимся рядом.
– Просто заполните карточку найденного или потерявшегося животного, и после прохождения модерации объявление появится на сервисе. Из опубликованной карточки мы сделаем объявление на рекламных местах, которое вы привыкли видеть в интернете. Его будут показывать в рекламной сети Яндекса тем людям, которые находятся недалеко от места пропажи, – сообщают создатели сервиса.
Сервис – бесплатный. Его запустили в апреле в тестовом режиме на ограниченное число городов. Наблюдая за поведением пропавших и найденных животных, сервис рассчитывает расстояние, куда питомец мог убежать.
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