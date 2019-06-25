Памятник Шайхзаде Бабичу откроют в Уфе
На площади Салавата Юлаева, возле Телецентра, начали подготовительные работы по установке нового памятника.
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Фото: пресс-служба Администрации Уфы
Скульптура будет изображать классика башкирской литературы – Шайхзаде Бабича. Поэта, высотой в 3,5 метра, установят на трехметровый постамент, расположенный на склоне. Возле него разобьют клумбы и высадят цветы.
Откроют бронзовый памятник 28 июня торжественным мероприятием. Из-за этого с 11:30 до 14:00 будут перекрыты две улицы:
- Заки Валиди от улицы Аксакова до улицы Мажита Гафури;
- Мажита Гафури от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.
На этих участках будет изменена схема движения маршрутов автобусов, а движение троллейбусов приостановят.
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