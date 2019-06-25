18+

В Уфе на сутки перестанут ездить три маршрута троллейбуса

В 14:00 25 июня начнутся работы на улице Бакалинской – рабочие будут укладывать новый асфальт.

  • Фото: Администрация Уфы

Работы будут проводить на участке от улицы Менделеева до Степана Кувыкина с 14:00 25 июня до 05:00 26 июня. Так как на этом участке проходят троллейбусные пути, два маршрута троллейбуса на сутки отменят. Не будет ходить троллейбус №13 «Мкр. Белореченский – Колхозный рынок», №16 «Мкр. Белореченский – Театр кукол» и №21 «Мкр. Белореченский – ТК Центральный рынок».

К слову, 26 июня в Уфе пройдет Госсовет под председательством президента Владимира Путина – высшие чины будут обсуждать безопасность на дороге, развитие транспортной системы и туризма.

 

У «Уфа.Собака.ru» есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!

Комментарии (0)
Автор: ufasobakaru
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты