В Уфе на сутки перестанут ездить три маршрута троллейбуса

Работы будут проводить на участке от улицы Менделеева до Степана Кувыкина с 14:00 25 июня до 05:00 26 июня. Так как на этом участке проходят троллейбусные пути, два маршрута троллейбуса на сутки отменят. Не будет ходить троллейбус №13 «Мкр. Белореченский – Колхозный рынок», №16 «Мкр. Белореченский – Театр кукол» и №21 «Мкр. Белореченский – ТК Центральный рынок».

К слову, 26 июня в Уфе пройдет Госсовет под председательством президента Владимира Путина – высшие чины будут обсуждать безопасность на дороге, развитие транспортной системы и туризма.