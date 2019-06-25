В Уфе начались продажи Единой транспортной карты «Алга»

Новую Единую транспортную карту в Уфе можно приобрести за 50 рублей и начать использовать с 1 июля – как обещают в министерстве транспорта, проезд по ней обойдется дешевле.

Карту продают в кисках «Уфа-печать», магазинах, отделениях «Сбербанка» и в некоторых автобусах. Постепенно оснастят терминалами оплаты 7100 трамваев, автобусов и троллейбусов. Карту можно будет пополнить через «Сбербанк-онлайн», есть возможность привязать ее к смартфону и пользоваться оплатой по NFC. В качестве дополнительной возможности с 1 сентября билет будет действовать в течение часа, что поможет жителям дальних районов экономить на дороге до работы и обратно, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой.