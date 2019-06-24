Городская администрация демонтирует иллюминацию на улице Ленина

С 24 по 30 июня каждый вечер будут перекрывать улицу Ленина – ограничения будут действовать с 22:00 до 06:00. До 27 рабочие будут демонтировать иллюминацию от улицы Революционной до улицы Чернышевского. Автобусы, маршрутов №22, 22а и 30 пустят по улице Мустая Карима, а все остальные – по улице Цюрупы и Коммунистической. С 27 по 30 июня перекроют участок от улицы Чернышевского до улицы Пушкина. Автобусные маршруты будут проезжать по Пушкина и Цюрупы.

Ранее работы решили проводить с 13 по 21 июня, но сроки перенесли из-за проведения в городе фестиваля «Сердце Евразии».