Назгуль Отузова и Рушана Валиева исполнят гимн на Международных детских играх

На торжественной церемонии на универсальной «Уфа-Арене» выступят две финалистки престижных вокальных конкурсов «Голос» и «Голос.Дети» – Назгуль Отузова и Рушана Валиева, которые сочинили песню. Организаторы также обещают световое шоу с лазерными проекциями. Виртуальный ведущий расскажет об истории игр с 1968 году до 2018 года. На церемонию также пригласили крупных артистов республики – проект «Зайнетдин» и кураистов Роберта Юлдашева, группу «Ренессанс», «Атмосфера», «Солнышко». Также во время открытия будет зажжен огонь и команды каждой страны представят своих участников.