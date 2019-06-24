В Уфе установили памятник электросварщику

Скульптура, сделанная из бронзы, состоит из двух частей – двухметровой фигуры самого газовика, стоящего на фоне контуров Башкирии. Общая высота объекта составляет более четырех метров, а части скульптуры стоят на постаменте. Сделал арт-объект уфимский скульптор Халит Галиуллин. В парке скульптуру поставили не случайно – именно тут была построена одна из первых газораспределительных станций региона.

– Газовики – это особая категория людей. Сегодня мы открыли памятник электрогазосварщику. Люди этой профессии приносят комфорт в наши города. Уверен, что он станет еще одной достопримечательностью и символом заслуг газовиков перед городом и республикой, - пояснил первый замглавы Администрации Уфы Салават Хусаинов.