В Уфе на неделю ограничат проезд по улице Авроры

С 20 по 27 июня в Уфе ограничат проезд по улице Авроры.

Транспорту будет запрещен проезд на участке от медицинского центра на Авроры, 18 до перекрестка с улицей Степана Кувыкина – общая протяженность дороги – более 500 метров. Строителям предстоит снять старый асфальт и положить новый.

Ремонт улицы начался в 2018 году – строители уложили асфальт на площади более семи тысяч кв.м. В 2019 году рабочие планируют уложить новый асфальт на площади в 10 тысяч кв.м. и поставить 17 фонарей, а также отремонтировать тротуар в месте, где замена не требуется.