В парке им. И. Якутова откроют детскую тактильную площадку

Уфимцев приглашают на открытие новой детской площадки, которая поможет не только детям с особыми потребностями, но и обычным малышам обогатить свои тактильные ощущения.

Открытие специальной инклюзивной площадки состоится 20 июня в 12:00 возле «Вечного огня». Этот мини-парк создан Центром социальных технологий «Ломая барьеры». Он состоит из дорожки для прогулок босиком – она снимает напряжение и мышечные спазмы, способствует профилактике плоскостония. Есть в парке тактильная стена, которая поможет познать окружающий мир детям с нарушениями зрения. А есть специальные сенсорные клумбы с пряными растениями, который познакомит детей и взрослых с ароматами.

В программе открытия – специальные логопедические квесты для детей в 12:20 и мастер-классы в 12:35.