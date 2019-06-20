В парке им. И. Якутова откроют детскую тактильную площадку
Уфимцев приглашают на открытие новой детской площадки, которая поможет не только детям с особыми потребностями, но и обычным малышам обогатить свои тактильные ощущения.
Открытие специальной инклюзивной площадки состоится 20 июня в 12:00 возле «Вечного огня». Этот мини-парк создан Центром социальных технологий «Ломая барьеры». Он состоит из дорожки для прогулок босиком – она снимает напряжение и мышечные спазмы, способствует профилактике плоскостония. Есть в парке тактильная стена, которая поможет познать окружающий мир детям с нарушениями зрения. А есть специальные сенсорные клумбы с пряными растениями, который познакомит детей и взрослых с ароматами.
В программе открытия – специальные логопедические квесты для детей в 12:20 и мастер-классы в 12:35.
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