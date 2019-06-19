Объем жилищного строительства в Башкирии вырос на треть за год

В Башкирии значительно выросли показатели достройки жилых домов. Эксперты выяснили, что по сравнению с 2018 годом, в Уфе сдали на 32% больше квартир.

Всего с января по май в республике достроили 10100 квартир, общей площадью 814,2 тысячи кв. м. Большая часть домов – около 4850 объектов была построена собственниками, это частные дома, дачи и другое жилье. Этот показатель, по сравнению с предыдущим годом вырос всего на 8,3%.

Наибольший рост наблюдается в строительстве многоквартирных домов застройщиками и юридическими лицами. В 2018 году за пять месяцев успели сдать всего 113 тысяч кв. м. жилья, в этом году показатель вырос в 2,4 раза – 268,1 тысяча кв. м.

Сейчас Башкирия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по вводу жилых домов в эксплуатацию. На первом месте – Республика Татарстан.