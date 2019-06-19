Уфе хотят присвоить звание «Город трудовой доблести и славы»
К 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, Уфимский городской совет ветеранов предложил присвоить Уфе Международное звание «Город трудовой доблести и славы». Общественная палата города эту инициативу уже поддержала и вынесла на общественное обсуждение.
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Фото: пресс-служба Администрации Уфы
Сейчас звание «Город трудовой доблести и славы», которое учредили в 2010 году, в России носят 24 города. Статус дает право установить памятную стелу и участвовать в различных патриотических проектах Межгосударственного союза городов-героев.
Уфа во время Великой Отечественной войны разместила на своей территории более сорока предприятий, а также 104 тысячи эвакуированных. Каждый третий боевой советский самолет был оснащен уфимскими двигателями. От Уфы в войне сражались семь воинских соединений и частей.
В городской администрации просят присылать возражения и предложения по почте op@ufacity.info с пометкой «Для Общественной палаты городского округа город Уфа». Решение о присвоении почетного звания вынесут после 1 августа.
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