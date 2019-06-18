В Октябрьском районе Уфы появится граффити с Рихардом Зорге

Инициативная группа жителей домов на улице Рихарда Зорге предложила создать на одном из девятиэтажных домов граффити, посвященную герою СССР. Эскиз художника Олега Кайбышева находится на согласовании в районной администрации.

– Сегодня можно без преувеличения сказать что, кроме Рихарда Зорге, ни одному иностранному агенту, работавшему в Японии накануне и во время второй мировой войны, не получилось сделать то, что удалось этому советскому разведчику, – сообщается в официальной группе районной администрации в соцсети «Вконакте».

Портрет разведчика будет виден издалека. Сейчас инициатива находится в стадии общественного обсуждения, как только она пройдет все согласования, портрет разрешат нарисовать на стене одного из домов. На рисунке Рихард будет изображен на фоне горы Фудзиямы в закатных сумерках, сидя на мотоцикле.