В Уфе на день перекроют движение по старому Бельскому мосту
19 июня в Уфе планируют начать работы по замене верхнего слоя асфальта старого моста через реку Белую.
Чтобы выполнить работы, рабочие перекроют мост в створе улицы Воровского с 8:00 до 21:00 – не смогут проезжать ни автобусы, ни личные автомобили. Работы планируют провести за одни сутки.
На участке в часы пик возможны сильные пробки и в мэрии советуют водителям выезжать заранее и планировать маршрут с учетом путей объезда.
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