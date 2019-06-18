В Уфе на день перекроют движение по старому Бельскому мосту

19 июня в Уфе планируют начать работы по замене верхнего слоя асфальта старого моста через реку Белую.

Чтобы выполнить работы, рабочие перекроют мост в створе улицы Воровского с 8:00 до 21:00 – не смогут проезжать ни автобусы, ни личные автомобили. Работы планируют провести за одни сутки.

На участке в часы пик возможны сильные пробки и в мэрии советуют водителям выезжать заранее и планировать маршрут с учетом путей объезда.