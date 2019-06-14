В последний день фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе перекроют семь улиц

15 июня, в заключительный день фестиваля «Сердце Евразии» в городе запретят проезд на автомобилях по семи центральным улицам.

Ограничения на проезд транспорта будет действовать с 18:00 до полуночи. При этом, общественный транспорт по участкам этих дорог будет ходить, чтобы развести горожан по домам после финального салюта в 23:00.

Под ограничения попадают:

Заки Валиди (от улицы Советская до улицы Гафури);

Гафури (от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина);

Пушкина (от улицы Советская до улицы Гафури);

Аксакова (от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди);

Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Тукаева);

Советская (от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди);

Театральная.

Напомним, мы писали о том, что с 13 июня с 22:00 до 06:00 будут перекрывать улицу Ленина, чтобы демонтировать иллюминацию. Но городская администрация решила перенести сроки проведения работ на время после окончания фестиваля. Точные даты пока не обозначены.