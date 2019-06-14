В последний день фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе перекроют семь улиц
15 июня, в заключительный день фестиваля «Сердце Евразии» в городе запретят проезд на автомобилях по семи центральным улицам.
Ограничения на проезд транспорта будет действовать с 18:00 до полуночи. При этом, общественный транспорт по участкам этих дорог будет ходить, чтобы развести горожан по домам после финального салюта в 23:00.
Под ограничения попадают:
- Заки Валиди (от улицы Советская до улицы Гафури);
- Гафури (от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина);
- Пушкина (от улицы Советская до улицы Гафури);
- Аксакова (от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди);
- Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Тукаева);
- Советская (от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди);
- Театральная.
Напомним, мы писали о том, что с 13 июня с 22:00 до 06:00 будут перекрывать улицу Ленина, чтобы демонтировать иллюминацию. Но городская администрация решила перенести сроки проведения работ на время после окончания фестиваля. Точные даты пока не обозначены.
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