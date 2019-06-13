Улицу Ленина в Уфе будут перекрывать в течение недели

Улицу Ленина будут перекрывать ночью в течение недели, чтобы демонтировать световую иллюминацию.

Работы будет проводить «Уфагорсвет» в ночное время – с 22:00 до 06:00, частично перекрывая участки улиц. Так, с 13 по 16 июня закроют улицу Ленина от улицы Революционной до улицы Чернышевского. С 17 по 21 июня перекроют Ленина от улицы Чернышевского до улицы Пушкина.

Ограничение распространяется как на личный, так и на общественный транспорт. Водителям советуют заранее планировать маршрут.