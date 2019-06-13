В Уфе пройдут фруктовые праздники
С июня по сентябрь 2019 года в Уфе будут проходить ежемесячные Фруктовые праздники, посвященные одной или двум садоводческим культурам.
-
Фото: 4045 / ru.freepik.com
Первый из них пройдет уже в эту субботу, 15 июня. На ярмарку «Черешня, абрикос» приглашают всех желающих. Здесь можно будет поучаствовать в конкурсах, выиграв сладкие подарки, поиграть в игры или посмотреть творческие номера. В агропарке заработает фермерская ярмарка, где будут продавать фрукты и овощи. Гости праздника смогут продегустировать все товары и выбрать лучшие. Представители башкирских ферм и хозяйств будут участвовать в конкурсе на самые большие и вкусные фрукты.
Праздник пройдет в Агропарке «Евразия» (пр. Дружбы Народов, 21) с 12:00 до 16:00.
У нас есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.