В Уфе пройдут фруктовые праздники

С июня по сентябрь 2019 года в Уфе будут проходить ежемесячные Фруктовые праздники, посвященные одной или двум садоводческим культурам.

Первый из них пройдет уже в эту субботу, 15 июня. На ярмарку «Черешня, абрикос» приглашают всех желающих. Здесь можно будет поучаствовать в конкурсах, выиграв сладкие подарки, поиграть в игры или посмотреть творческие номера. В агропарке заработает фермерская ярмарка, где будут продавать фрукты и овощи. Гости праздника смогут продегустировать все товары и выбрать лучшие. Представители башкирских ферм и хозяйств будут участвовать в конкурсе на самые большие и вкусные фрукты.

Праздник пройдет в Агропарке «Евразия» (пр. Дружбы Народов, 21) с 12:00 до 16:00.