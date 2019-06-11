Мастерская Werkstatt в Уфе празднует четырехлетие

13 июня мебельная мастерская Werkstatt, ставшая в этом году локацией для отличных вечеринок, празднует свой четвертый День рождения.

Организаторы подготовили отличную программу: welcome-drink для всех гостей, музыку, ярмарку и мастер-классы.

Гости встречаются в мастерской на Коммунистической, 23 к.1 в 18:30 – владелец Азат Сулейманов расскажет почему Werkstatt стал больше, чем «мебелью на заказ», поведает об особенностях своего дела, а мастера покажут станки и оборудование. В 20:00 начнутся мастер-классы. Гости смогут сами сделать из массива дерева птичек или узнать больше о том, как работать в команде.

В это время в мастерской будет работать небольшой магазинчик, ребята из EasyBreezyBar угостят коктейлями и лимонадами, а за диджейский пульт встанут резиденты проекта «Прогресс»: Magic Al, Bird (Vinyl) и Carri.