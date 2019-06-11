В Уфе частично перекроют проспект Октября

12 июня в Уфе пройдет торжественный парад Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Из-за него частично перекроют проспект Октября.

Движение троллейбусов на этом участке будет закрыто полностью, остальной общественный транспорт будет ехать в объезд. В администрации рекомендуют найти пути объезда и для водителей личных автомобилей.

С 10:00 до 12:30 будет перекрыт участок дороги от перекрестка с улицей Шафиева до перекрестка с улице Кольской.

С 9:00 до 11:00 перекроют проезд по улице Научной.

Большая часть общественного транспорта пойдет через улицы Шафиева, Комсомольскую и Кольскую.