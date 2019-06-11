Жители Уфы выбрали название для Единой транспортной карты

На голосовании по выбору названия для Единой транспортной карты предложили три варианта: BashCard, «Алга» и «Тэта». При этом, первое название долго оставалось в лидерах.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, что по итогам голосования, Автоматизированную систему проезда назовут «Алга», что с башкирского языка переводится как «вперед». Транспортную карту постепенно введут на всех видах транспорта Уфы и Башкирии. В каждом автобусе установят специальные терминалы – ими оснастят 1909 транспортных средств. Проезд по транспортной карте будет дешевле – только 20 рублей и будет меняться в зависимости от суммы единовременного пополнения карты.

После 1 сентября тариф изменят – оплачивать проезд можно будет раз в час, это позволит экономить пассажирам, которые вынуждены пересаживаться. Карту «Алга» можно приобрести на «Почте России», в отделениях «Сбербанка» и банка «Уралсиб», в специальных пунктах обслуживания Единых транспортных карт. Сама карточка обойдется в 50 рублей.