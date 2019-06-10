На шести участках дорог в Уфе установят датчики интенсивности движения

На шести наиболее аварийных участках дорог в городе появятся датчики интенсивности движения, которые помогут бороться с пробками и заторами на дорогах.

Заказчиком госконтракта выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города. Датчики установят на выездах из города – на трассе Уфа-Аэропорт, на перекрестке Пугачева и Нагаевского шоссе, на трассе Уфа-Затон, в северной части Бирского тракта. Считыватели появятся на мосту через реку Уфа, на трассе Шакша-Уфа и на развязке проспекта Салавата Юлаева и Лесотехникума.

Датчики появятся до 15 сентября, их стоимость оценивают в 3,2 миллиона рублей. Датчики определят, сколько машин движется в потоке, классифицируют транспортные средства и узнают среднюю скорость движения.