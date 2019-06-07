В Башкирии построят самую большую в стране гибридную электростанцию

На форуме ПМЭФ-2019 был подписан новый договор между врио главы РБ Радием Хабировым и гендиректором группы компании «Хевел» Игорем Шахраем. С 2015 года компания «Хевел» строит в Башкирии солнечные электростанции. В 2015 и 2016 годах были запущены СЭС в Хайбуллинском и Куюргазинском районах, в 201 году – Исянгуловская электростанция. Теперь компания планирует возведение еще двух крупных СЭС.

Одна из них, самая крупная в России гибридная станция расположится в Бурзянском районе, ее мощность будет около 10 МВт. Уже в ноябре этого года она начнет работу. Еще одна электростанция, работающая только на энергии солнца, мощностью 25 МВт, появится в Стерлибашевском районе в 2020 году. Ее запуск намечен на 1 мая 2020 года. Общий объем инвестиций в строительство превысит шесть миллиардов рублей.