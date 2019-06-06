Житель Набережных Челнов пробежит до Уфы 700 километров в поддержку детей-сирот

Маршрут ультрамарафона пройдет через Альметьевск, Бавлы, Белебей, Стерлитамак и Давлеканово, где он посетит детские дома и передаст посылки и подарки их воспитанникам. Сам Фидан родился в башкирской деревне, но рано лишился родителей, воспитывался в детском доме в Набережных Челнах. В 2017 года Фидан пробежал свой первый благотворительный забег – всего на 50 километров, позже участвовал в Казанском марафоне, бежал 200 километров до Бавлов. Но нынешняя дистанция забега, который носит название «Все возможно» – самая большая, которую мужчина пробегал.

– Для меня это огромный вызов, я не знаю, как я это сделаю, – признается мужчина. – Понимаю, что будет тяжело и очень больно. Я здравомыслящий человек, если мне станет совсем плохо, то, конечно, я остановлюсь, – передает слова Фидана портал «Единство».

Сопровождать Фидана будет его друг Александр, который будет ехать на велосипеде, загруженным всем необходимым. Ожидается, что мужчины приедут в Уфу в среду, 12 июня.