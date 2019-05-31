Президент России наградил орденом уфимских родителей, воспитывающих семерых детей
Президент России Владимир Путин вручал многодетным семьям со всей страны особую награду – ордена «Родительская слава». Одна из наград досталась семье Сайрановых из Уфы.
Лариса и Алексей привезли на церемонию всех своих семерых детей, чтобы сфотографироваться с президентом. У Сайрановых двое старших детей – мальчики, а остальные пять – девочки.
Орден выдают родителям, которые воспитывают семь и более детей. Награду выдают только, когда младшему ребенку исполняется три года. Вместе с наградой многодетные семьи получают денежные премии и дополнительные пособия, а также множество льгот на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг и даже бесплатный проезд в общественном транспорте.
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