Президент России наградил орденом уфимских родителей, воспитывающих семерых детей

Лариса и Алексей привезли на церемонию всех своих семерых детей, чтобы сфотографироваться с президентом. У Сайрановых двое старших детей – мальчики, а остальные пять – девочки.

Орден выдают родителям, которые воспитывают семь и более детей. Награду выдают только, когда младшему ребенку исполняется три года. Вместе с наградой многодетные семьи получают денежные премии и дополнительные пособия, а также множество льгот на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг и даже бесплатный проезд в общественном транспорте.