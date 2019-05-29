В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц
В городе начался активный ремонт дорог – деньги на него выделяются федеральным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы не перегружать сети, рабочие вводят частичные ограничения на проезд по ремонтируемым улицам.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
В течение трех дней – с 6:00 29 мая до 24:00 31 мая будут пробки на улице Комарова (на участке от улицы Туннельной до Первомайской). Перекрытие будут вводить поквартально и по половине проезжей части. Движение троллейбусов будет закрыто.
С 9:00 30 мая до 22:00 1 июня ремонт будет проходить по улице Бакалинской – на участке от Степана Кувыкина до Менделеева. Рабочие будут фрезеровать верхний слой прежнего асфальтового покрытия. Перекрывать дорогу также будут поэтапно, а вот троллейбусы вовсе не смогут проехать на этом участке. С 9:00 6 июня до 22:00 11 июня на Бакалинской будут укладывать новый асфальт, и движение троллейбусов вновь запретят.
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