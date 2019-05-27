Организаторы «Дня 1000 велосипедистов» подсчитали количество участников фестиваля

Как рассказали организаторы фестиваля, в велопробеге участвовали 12 тысяч человек – это те велосипедисты, которые получили номер до фестиваля или на старте. Многие участники присоединились к колонне позднее, и, как отмечается, к финишу их число возросло до 30 тысяч человек.

Колонну возглавляли машины ДПС, следящие за безопасностью и контролирующие движение. Улицы вдоль маршрута велосипедистов были перекрыты для автомобилей. А на финише – в амфитеатре этно-парка «Ватан», участников ждала фестивальная площадка.