Организаторы «Дня 1000 велосипедистов» подсчитали количество участников фестиваля
Парад велосипедистов прошел в Уфе 26 мая – тысячи участников проехали от Горсовета до этно-парка «Ватан».
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vk.com/d1000v
Как рассказали организаторы фестиваля, в велопробеге участвовали 12 тысяч человек – это те велосипедисты, которые получили номер до фестиваля или на старте. Многие участники присоединились к колонне позднее, и, как отмечается, к финишу их число возросло до 30 тысяч человек.
Колонну возглавляли машины ДПС, следящие за безопасностью и контролирующие движение. Улицы вдоль маршрута велосипедистов были перекрыты для автомобилей. А на финише – в амфитеатре этно-парка «Ватан», участников ждала фестивальная площадка.
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